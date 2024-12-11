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Командование Вооружённых сил Украины пытается подтягивать резервы к городу Купянску в Харьковской области. В основном пополнения состоят из необученных новобранцев, отловленных сотрудниками ТЦК на улицах городов.
Об этом в разговоре с ТАСС сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. Украинское военное руководство упорно бросает вчерашних гражданских, спешно мобилизованных, на самые горячие участки, затыкает ими дыры в обороне. Конечно, такая тактика не приносит успеха, подчеркнул руководитель харьковской ВГА.
По его словам, прибывающие подкрепления из новобранцев в Купянске «долго не задерживаются».
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«Российская армия точечно отрабатывает и по скоплению личного состава противника, и по местам возможных переправ», — сказал Ганчев.
По его словам, прибывающие подкрепления из новобранцев в Купянске «долго не задерживаются».
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Александр Бойцов