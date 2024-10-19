Ганчев назвал количество населенных пунктов в Харьковской области под контролем России

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Около 50 населенных пунктов в Харьковской области находятся под контролем РФ, заявил в интервью РИА Новости глава российской администрации в регионе Виталий Ганчев.
По его словам, доступ к 34 из них возможен, в остальные военные не допускаются по соображениям безопасности. Ганчев пояснил, что на практике это «серая зона».
Ранее глава российской администрации в Харьковской области заявил, что на фоне наступления российских войск украинские власти начали эвакуацию администрации, силовых структур и жителей из Купянска. По его словам, Украина понимает, что рано или поздно город Купянск перейдет под контроль России.
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Александр Климов