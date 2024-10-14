ВС РФ освободила от ВСУ населённый пункт Черкасская Конопелька в Курской области

Российское вооружение во много превосходит то, которое страны НАТО поставляют для ВСУ, заявил начальник управления президента Росии по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, основная задача — обеспечить ВС РФ всем необходимым для победы.