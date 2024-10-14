ВС РФ освободила от ВСУ населённый пункт Черкасская Конопелька в Курской области

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Российские бойцы освободили от ВСУ населённый пункт Черкасская Конопелька в Курской области, который находится в шести километрах от Суджи. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, днем 14 октября морпехи из 810-й бригады, 11-й ОДШБр и бойцы группировки «Север» полностью вытеснили ВСУ из населённого пункта и вернули полный контроль над селом. Черкасская Конопелька находится всего в шести км от Суджи, которая сейчас находится под контролем украинской армии.
Кроме того, российские военные отразили контратаки боевиков ВСУ в районе Зелёного Шляха.
Минобороны РФ официально освобождение Черкасской Конопельки не подтверждало.
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Кроме того, российские военные отразили контратаки боевиков ВСУ в районе Зелёного Шляха.
«Российские военные освободили населённый пункт Черкасская Конопелька в Курской области в 6 км от центра Суджи, который удерживают украинские боевики», — подтверждает информацию Telegram-канал «Военный обозреватель».
Минобороны РФ официально освобождение Черкасской Конопельки не подтверждало.
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Элина Позднякова