Ганчев назвал причину замедления продвижения ВС России в Харьковской области

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Наступление российских вооруженных сил в Харьковской области замедлилось из-за подтянутых резервов украинской армии. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, пишет ТАСС.
Он также отметил, что российские войска окопались в регионе, заняв стратегически выгодные позиции, которые препятствуют контратакам украинских вооруженных сил.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что стратегия защиты каждого метра территории, применяемая президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, позволяет российским войскам эффективно изматывать украинских солдат.
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