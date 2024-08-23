Ганчев не исключил, что наемники под Харьковом прикрывают дыры в обороне ВСУ

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Наемники в Харьковской области «прикрывают дыры в обороне», которые возникли из-за переброски Вооруженных сил Украины на курское направление. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, пишет РИА Новости.
Он отметил, что украинское командование вынужденно оголяет разные участки фронта, потому что большие силы расходуются в Курской области. Новые резервы подгоняются на это направление.
Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал объявить наемников американской ЧВК Forward Observation Group, которые участвуют в нападении Украины на Курскую область, приоритетной целью для уничтожения.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
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«Не исключено, что с подразделениями наемников они поступили также, и мы видим очередную группу так называемого подкрепления, необходимую для перекрытия возникших дыр в обороне», — рассказал он.
Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал объявить наемников американской ЧВК Forward Observation Group, которые участвуют в нападении Украины на Курскую область, приоритетной целью для уничтожения.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
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Дарья Осипова