Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Стало известно удастся ли Киеву создать «‎буферную зону» на территории России

Стало известно удастся ли Киеву создать «‎буферную зону» на территории России

Антонов: никакой буферной зоны на территории России не будет, это невозможно
23 августа 2024, 07:17
Фото: istock/Sner

Фото: istock/Sner

Украине не удастся создать какую-либо «‎буферную зону» на территории Российской Федерации. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, информирует РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении сообщил, что одной из целей атаки Украины Курской области является создание буферной зоны на территории России.

«Это невозможно, это невозможно... Никакой буферной зоны на территории Российской Федерации не будет», — сказал посол.



Не американцам судить, что должна делать Россия, и как Российская Федерация будет защищать свои рубежи, сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, что в США однозначно не отвергают таких заявлений Киева. По его словам, мы даже разговаривать об этом с ними не будем.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

В Минобороны России сообщили, что потери украинских войск на курском направлении за сутки составили более 300 человек и 23 единицы техники, в том числе три танка.

Читайте также:

Семьи погибших наемников из Колумбии могут подать иск против Киева

«Акция возмездия»: Военэскперт объяснил, почему РФ выбирает стратегию сдерживания на атаки Киева

Наёмники из американской ЧВК не смогли выбраться живыми из Русской Конопельки
#сша
#россия
#президент
#посол
#владимир зеленский
#всу
#минобороны
#чвк
#атака
#рф
Бывший украинский военный из отряда Кривоноса призвал ВСУ идти против властей в Киеве
Боец отряда Кривоноса «‎Борзый» призвал ВСУ идти против отдающих приказы в Киеве
23 августа 2024, 07:57

Фото: istock/Prostock-Studio

Бывший украинский военный призвал Вооруженные силы Украины идти против тех, кто отдает приказы в Киеве. Об этом информирует РИА Новости.
Боец добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, сформированного из бывших военнослужащих ВСУ, с позывным «Борзый» рассказал, что на фронте они должны были выстроить опорник для ребят, когда идет наступление, но командование забросило военных практически в тыл к российским войскам. По его словам, украинские командиры не считаются с рисками для бойцов и с их потерями.

Солдат рассказал, что от военных ВС РФ он не встретил никакой агрессии. Боец отметил, что российские военные не считают Украину и Россию противниками. Помимо этого, он добавил, что в ВСУ проводится серьезная пропаганда, чтобы военнослужащие не сдавались в плен. Он призвал украинский народ задуматься о будущем и прекратить воевать.

«‎Надо уже, наверное, собраться и воевать против общего врага, который сидит не в окопах напротив них, а того, что отдает приказы там, в Киеве, которые говорят, что будут воевать до последнего украинца», — сказал боец.

Ранее стало известно удастся ли Киеву создать «‎буферную зону» на территории России. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что «это невозможно». По его словам, никакой буферной зоны на территории Российской Федерации не будет.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Семьи погибших наемников из Колумбии могут подать иск против Киева

«Акция возмездия»: Военэскперт объяснил, почему РФ выбирает стратегию сдерживания на атаки Киева

Наёмники из американской ЧВК не смогли выбраться живыми из Русской Конопельки
#россия
#украина
#посол
#сво
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Семьи погибших наемников из Колумбии могут подать иск против Киева
23 августа 2024, 06:59

Фото: istock/EvgeniyShkolenko

Семьи погибших на Украине наемников из Колумбии могут подать иск против Киева. Об этом пишет РИА Новости.
Вдова Уильяма Гамбоа Ольга Товар рассказала, что на Украину муж уехал 12 июля 2023 года. Мужчина воевал в качестве наемника на донецком направлении в составе Вооруженных сил Украины.

По ее словам, о смерти супруга она узнала от его сослуживцев, которые забрали Уильяма с поля боя и отвезли в больницу. Женщина отметила, что командиры части сказали, что тела оттуда уже перевезли. Помимо этого, у похоронных компаний и уполномоченных организаций информации также нет.

Вдова отметила, что украинские власти не оказывают им никакой поддержки, чтобы найти родственников. Она рассказала, что аналогичная ситуация произошла еще у трех семей.

«По правде говоря, мы в процессе, пытаемся понять, с кем мы можем связаться на Украине, куда мы могли бы подать иск», — сказала Товар.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал объявить наемников американской ЧВК Forward Observation Group, которые участвуют в нападении Украины на Курскую область, приоритетной целью для уничтожения.

Наёмники из американской ЧВК не смогли выбраться живыми из Русской Конопельки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Акция возмездия»: Военэскперт объяснил, почему РФ выбирает стратегию сдерживания на атаки Киева

Пленный военнослужащий рассказал о задачах ВСУ в Курской области

Командир спецназа «‎Ахмат» Алаудинов предсказал судьбоносный поворот в СВО
#женщина
#мужчина
#чвк
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Это конец для Киева? Американский политолог предсказал судьбу Украины после атаки на Курск
Миршаймер: атака ВСУ на Курскую область ускорит поражение Украины
23 августа 2024, 06:56

Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область приведет к ускорению поражения Киева в конфликте. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Я считаю, что нападение на Россию было огромной ошибкой украинцев. Это не пойдет им на пользу, а наоборот, ускорит их поражение», — отметил политолог.
Миршаймер подчеркнул, что Россия не ожидала, что украинское руководство решится на столь опрометчивый шаг, который он назвал «безумной идеей».

Ранее, 6 августа, формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области, однако их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что операция завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.

В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан введен режим контртеррористической операции.

Напомним, американский экономист Джеффри Сакс заявлял, что конфликт на Украине после нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область вошел в заключительную и крайне опасную стадию.

Читайте также:

В США рассказали о тайной цели Зеленского, которую он прикрывает атакой на Курск

Киев все еще не может объяснить хозяевам в США, зачем напал на Курскую область

В США заявили, что конфликт на Украине заканчивается
#россия
#нападение
#операция
#операции
#политолог
#режим
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США рассказали о тайной цели Зеленского, которую он прикрывает атакой на Курск
Меркурис: Зеленский использует вылазку под Курском, чтобы вывести ВСУ из ДНР
23 августа 2024, 06:40

Британский аналитик Александр Меркурис высказался о возможной цели президента Украины Владимира Зеленского при вторжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. В своем YouTube-канале Меркурис предположил, что Зеленский может использовать эту атаку для вывода украинских войск из Донбасса.
Аналитик заявил, что переброска части лучших сил ВСУ в Сумы и Сумскую область является прикрытием, позволяющим избежать необходимости публично признать поражение и отступление с территорий, где украинские военные терпят неудачи. По мнению Меркуриса, Зеленскому и его окружению трудно объяснить общественности необходимость сдачи Донбасса.

Ранее Меркурис также отметил, что атака на Курскую область осложнила ситуацию на ключевых направлениях в Донбассе для украинской армии. Он назвал расширение линии фронта в этом направлении нелогичным с военной точки зрения.

Напомним, американский экономист Джеффри Сакс заявлял, что конфликт на Украине после нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область вошел в заключительную и крайне опасную стадию.

Читайте также:

Киев все еще не может объяснить хозяевам в США, зачем напал на Курскую область

В США заявили, что конфликт на Украине заканчивается

Косачев: ВСУ могут попасть под трибунал за геноцид
#военные
#всу
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Киев все еще не может объяснить хозяевам в США, зачем напал на Курскую область
Пентагон: США по-прежнему выясняют цели и задачи ВСУ в Курской области
23 августа 2024, 06:11

У США остаются вопросы относительно целей и задач операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, несмотря на разъяснения, предоставленные Киевом. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
Сингх отметила, что американская сторона ссылается на недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского, в которых речь шла о создании буферной зоны. Однако Вашингтон все еще не получил полного понимания действий ВСУ на российской территории.

«Мы лучше понимаем происходящее, но остаются вопросы, как эти действия согласуются с общими стратегическими целями Украины на поле боя», — заявила Сингх. Она также подчеркнула, что США пока не могут подтвердить свою поддержку украинской операции в Курской области.

Вопросы о целях и задачах ВСУ в этом регионе остаются открытыми, и Вашингтон продолжает уточнять информацию у Киева.

Напомним, ранее Пентагон признал, что Украина имеет право использовать американское оружие для защиты от российских атак на территории приграничных регионов, включая Курскую область. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что эти действия Украины считаются контрударами для защиты от российских атак.
#сша
#операции
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США заявили, что конфликт на Украине заканчивается
Экономист Сакс: конфликт на Украине вошел в заключительную и опасную фазу
23 августа 2024, 06:02

Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что конфликт на Украине после нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область вошел в заключительную и крайне опасную стадию. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Сакс отметил, что интенсивная переброска украинских войск привела к оголению позиций на донбасском направлении, что, по его словам, является признаком окончания конфликта. Экономист также подчеркнул, что на ситуацию влияет и политический кризис в США.

«Мы, возможно, находимся в финальной фазе войны с высокой интенсивностью», — подчеркнул Сакс.
Он добавил, что дальнейшая эскалация может привести к непредсказуемым последствиям.

Напомним, ранее Пентагон признал, что Украина имеет право использовать американское оружие для защиты от российских атак на территории приграничных регионов, включая Курскую область. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что эти действия Украины считаются контрударами для защиты от российских атак.

Читайте также:

Косачев: ВСУ могут попасть под трибунал за геноцид

Тупые приказы командования ВСУ и истощение сил: русские теснят врага у Покровска

Киев проиграл? Западные эксперты прокомментировали нападение ВСУ на Курскую область
#сша
#кризис
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Косачев: ВСУ могут попасть под трибунал за геноцид
Косачев: МУС сможет наказывать ВСУ за геноцид и преступления против человечности
23 августа 2024, 05:36

Фото: iStock/Sinenkiy

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что оговорка Украины при ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) о ненаказании её граждан за военные преступления не распространяется на геноцид и преступления против человечности.
По его словам, МУС сможет привлекать украинских военнослужащих к ответственности за эти деяния.

Косачев отметил, что, хотя Украина сделала оговорку, позволяющую избежать наказания за военные преступления на семь лет, это не касается более тяжких преступлений. Политик подчеркнул, что ратификация Римского статута Киевом, несмотря на все задержки, открыла возможность привлечения военно-политического руководства Украины к международной уголовной ответственности.

Он также указал на то, что ратификация Статута МУС была необходима Украине для продвижения на пути к членству в Евросоюзе, что теперь подчиняет страну юрисдикции МУС, в отличие от суверенных государств, таких как Россия, США, Китай и другие, которые не признают его власть.

Читайте также:

Киев проиграл? Западные эксперты прокомментировали нападение ВСУ на Курскую область

Тупые приказы командования ВСУ и истощение сил: русские теснят врага у Покровска

Тревога в Киеве: взрыв в Черкассах и воздушная угроза в восьми областях
#сша
#россия
#военные
#задержки
#китай
#украина
#власть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Киев проиграл? Западные эксперты прокомментировали нападение ВСУ на Курскую область
Newsweek: нападение на Курскую область может усугубить ситуацию для Киева
23 августа 2024, 05:15

Нападение Украины на Курскую область вызвало негативные оценки на Западе. Этот шаг стал крупной авантюрой, которая не принесет желаемого мира и может создать серьезные проблемы для ВСУ.
Аналитики указывают, что действия президента Украины Владимира Зеленского, направленные на удар по Курской области, не только усиливают напряженность, но и ухудшают положение Украины на международной арене, сообщает Newsweek. Публикация подчеркивает, что постоянные попытки Зеленского добиться увеличения поставок западного оружия для ударов вглубь территории России только усугубляют текущую ситуацию.

Издание отмечает, что эти действия могут привести к ответным мерам со стороны России, что в свою очередь может негативно отразиться на позиции Украины и её международной поддержке.

Напомним, ранее Пентагон признал, что Украина имеет право использовать американское оружие для защиты от российских атак на территории приграничных регионов, включая Курскую область. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что эти действия Украины считаются контрударами для защиты от российских атак.

Читайте также:

Губернатор рассказал, что сейчас происходит в Брянске после атаки ВСУ

Курск, Белгород, Брянск: куда готовится новый прорыв ВСУ

«Ведьмы ВСУ» уже воюют под Курском: что с ними обычно происходит в плену
#губернатор
#оружие
#украина
#право
#Белгород
#всу
#удар
#пентагон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тупые приказы командования ВСУ и истощение сил: русские теснят врага у Покровска
The Economist: ВСУ терпят поражение из-за истощения и нехватки солдат
23 августа 2024, 04:40

Российские войска продвигаются к Покровску, на фоне проблем в командовании ВСУ и истощения сил, сообщает The Economist. Анализ издания подчеркивает несколько ключевых факторов, способствующих успехам России на этом участке фронта.
Военные ВСУ отмечают, что одной из основных причин текущих трудностей является истощение и нехватка солдат. Это ведет к значительным потерям и снижению боевого духа. Армия России имеет значительное численное превосходство на Покровском направлении, примерно в четыре раза превышающее украинские силы, говорит полковник Павел Федосенко. Украинские солдаты, находясь в окопах по 30-40 дней без достаточного отдыха, часто страдают от серьезных физических последствий, включая инсульты.

Кроме численного превосходства, Россия активно использует тактику небольших пехотных атак, корректируемые авиабомбы и новые виды радиоэлектронной борьбы. Военные ВСУ также критикуют «неразумные» приказы командования, которые усугубляют ситуацию на фронте.

Украина надеется на успешное наступление в Курской области для ослабления давления на свои позиции. Однако, по данным The Economist, российские атаки на Покровском направлении не только не ослабли, но и ускорились, создавая дополнительные угрозы для ВСУ. Эксперты считают, что Россия рассматривает Покровск как ключевую стратегическую цель, что может открыть путь для дальнейшего наступления на такие важные города, как Днепропетровск и Запорожье.

Читайте также:

Губернатор рассказал, что сейчас происходит в Брянске после атаки ВСУ

Курск, Белгород, Брянск: куда готовится новый прорыв ВСУ

«Ведьмы ВСУ» уже воюют под Курском: что с ними обычно происходит в плену
#россия
#военные
#армия
#украина
#эксперты
#солдаты
#армия россии
#всу
#запорожье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф