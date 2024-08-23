Стало известно удастся ли Киеву создать «‎буферную зону» на территории России

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Украине не удастся создать какую-либо «буферную зону» на территории Российской Федерации. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, информирует РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении сообщил, что одной из целей атаки Украины Курской области является создание буферной зоны на территории России.
Не американцам судить, что должна делать Россия, и как Российская Федерация будет защищать свои рубежи, сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, что в США однозначно не отвергают таких заявлений Киева. По его словам, мы даже разговаривать об этом с ними не будем.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
В Минобороны России сообщили, что потери украинских войск на курском направлении за сутки составили более 300 человек и 23 единицы техники, в том числе три танка.
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«Это невозможно, это невозможно... Никакой буферной зоны на территории Российской Федерации не будет», — сказал посол.
Не американцам судить, что должна делать Россия, и как Российская Федерация будет защищать свои рубежи, сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, что в США однозначно не отвергают таких заявлений Киева. По его словам, мы даже разговаривать об этом с ними не будем.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
В Минобороны России сообщили, что потери украинских войск на курском направлении за сутки составили более 300 человек и 23 единицы техники, в том числе три танка.
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Дарья Осипова