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Харьковская область будет освобождена российскими войсками. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава пророссийской администрации региона Виталий Ганчев.
По его словам, регион имеет серьезное стратегическое и политическое значение для РФ. Ганчев также напомнил о том, что российский лидер Владимир Путин говорил о необходимости создания санитарной зоны, что позволит защитить российские населенные пункты от обстрелов со стороны противника.
Если ВСУ не будет в Харьковской области, то обстрелы Белгорода и Донецка прекратятся и будут невозможны, заключил Ганчев.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Если ВСУ не будет в Харьковской области, то обстрелы Белгорода и Донецка прекратятся и будут невозможны, заключил Ганчев.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова