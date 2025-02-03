Каллас заявила, что не собирается даже обсуждать сокращение помощи Киеву

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Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что не будет даже обсуждать уменьшение помощи для Киева и считает, что поддержку Украины обязательно нужно увеличивать. Об этом она говорила на конференции европейских дипломатов в Брюсселе.
«Мы не должны обсуждать уменьшение помощи, когда мы должны, наоборот, делать больше. Если будет желание, найдется и путь, мы должны найти новые способы финансирования для Украины», — заявила Каллас.
Она также заявила, что хочет обсуждать только то, что ЕС может сделать для Украины.
Кроме того, Каллас в очередной раз назвала Россию «экзистенциальной угрозой» для европейских стран.
Ранее Каллас заявляла, что фронт на Украине смещается на запад, поэтому Киев нуждается в большей помощи. Она уточнила, что Европа уже предоставила киевскому режиму помощь на сумму свыше 100 миллиардов евро, однако «ясно, что нужно больше».
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