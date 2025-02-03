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В России отреагировали на публикацию МИД Финляндии инструкции для наемников

Захарова осудила публикацию МИДом Финляндии инструкции для наемников
Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Авторы инструкции для наемников, которую опубликовал МИД Финляндии для желающих воевать за киевский режим, руководствовались только ненавистью к своим согражданам. Так считает российский дипломат Мария Захарова. Свое мнение она выразила РИА Новости.


«На мой взгляд, кроме ненависти к своим собственным гражданам и пренебрежением их судьбой составители подобной «инструкции» ничем и не руководствовались... Кто же в правительстве Финляндии так ненавидит финнов?» — задалась вопросом официальный представитель МИД РФ.
Перед этим стало известно, что глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила за увеличение поддержки для Украины. Ее сокращение Каллас обсуждать не собирается.

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Каллас заявила, что не собирается даже обсуждать сокращение помощи Киеву
03 февраля 2025, 15:04

Фото: iStock/artJazz

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что не будет даже обсуждать уменьшение помощи для Киева и считает, что поддержку Украины обязательно нужно увеличивать. Об этом она говорила на конференции европейских дипломатов в Брюсселе.
«Мы не должны обсуждать уменьшение помощи, когда мы должны, наоборот, делать больше. Если будет желание, найдется и путь, мы должны найти новые способы финансирования для Украины», — заявила Каллас.

Она также заявила, что хочет обсуждать только то, что ЕС может сделать для Украины.

Кроме того, Каллас в очередной раз назвала Россию «экзистенциальной угрозой» для европейских стран.

Ранее Каллас заявляла, что фронт на Украине смещается на запад, поэтому Киев нуждается в большей помощи. Она уточнила, что Европа уже предоставила киевскому режиму помощь на сумму свыше 100 миллиардов евро, однако «ясно, что нужно больше».

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«Сегодня налицо»: Медведчук о катастрофе на Украине
Медведчук сопоставил катастрофу на Украине с событиями Новой Руины
03 февраля 2025, 11:46

Фото: istockphoto/reflection_art

Сегодняшнюю катастрофу на Украине можно сопоставить с событиями Руины в середине XVII века. Об этом в своей статье на сайте объединения «Другая Украина» написал его председатель Виктор Медведчук.
«Польские магнаты порабощали православных как второсортный народ, который обязан служить «цивилизованным» господам. <...> Это смутное время историки назовут Руиной. Новая Руина сегодня налицо», — сказано в публикации Медведчука.
Он обратил внимание, что в прошлом году смертность в республике превышала рождаемость в практически три раза. Страну при этом покинули полмиллиона украинцев, добавил Медведчук.

Ранее стало известно, что на Украине призвали провести аудиторскую проверку.

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«Больше никакой лжи»: На Украине ответили Зеленскому после его слов о помощи США
Панченко: Зеленский больше не должен получить ни цента от США, нужен аудит
03 февраля 2025, 11:29

Владимир Зеленский

На Украине нужно провести аудиторскую проверку, заявила украинская журналистка Диана Панченко. Свой призыв она опубликовала в социальных сетях.
«Как вы думаете, должен ли Зеленский (срок президентских полномочий истек 20 мая 2024 года – прим. ред.) получить хотя бы еще один цент, прежде чем весь мир узнает, куда были потрачены 200 миллиардов долларов? Больше никакой лжи. Проведите аудит Украины!» — сказано в публикации Панченко.
Перед этим глава киевского режима заявлял журналистам Associated Press, что не в курсе, куда делись примерно сто миллиардов долларов выделенной от США поддержки.

Ранее сообщалось, что в МИД России прокомментировали слова Зеленского, вспомнив анекдот.

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Ракетный удар по Судже, бои в Курской области, зачистка ТЭС под Курахово: последние новости СВО
03 февраля 2025, 10:04

Фото: iStock/IherPhoto

ВС РФ активно наносят удары по опорным пунктам ВСУ на Донецком направлении и уничтожают живую силу противника под Купянском. В Курской области украинские формирования нанесли удар по гражданскому объекту. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Курская область


Наиболее интенсивные боевые действия происходят в районе села Свердликово. Российские десантные подразделения ведут сражения как в окрестностях, так и внутри самого населённого пункта. По имеющимся данным, противник создал мощную оборону, упорно защищая каждый опорный пункт. Тем не менее, войскам РФ удалось продвинуться, заняв несколько позиций как в селе, так и на его подступах.

ВС РФ ударили по отелю в Одессе, так как там находились разведчики из Франции
ВС РФ ударили по отелю в Одессе, так как там находились разведчики из Франции

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало официальное заявление о ракетном ударе, осуществлённом Вооружёнными силами Украины по интернату в городе Суджа. Согласно информации ведомства, ракеты были запущены с территории Сумской области, и удар был направлен на гражданский объект. Губернатор Курской области Александр Хинштейн осудил данное событие, назвав его «нечеловеческим зверством киевского режима, которому нет и не может быть оправдания».

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши, который, по версии следствия, отдал приказ о нанесении удара по интернату в Судже. В настоящее время проводятся следственные действия.


Северское направление


Штурмовые подразделения укрепились на одной из ключевых высот к северу от Ивано-Дарьевки и активно ведут боевые действия в районе Белогоровки. Подразделения ВС РФ продолжают оказывать давление на украинские позиции южнее этого населенного пункта.

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Кураховское направление


Российские бойцы практически завершили зачистку промышленной зоны Кураховской ТЭС, завода «Электросталь» и предприятия по производству минеральной ваты. На юге противник был вытеснен из своих опорных пунктов в районах Константинопольского и Янтарного.


Артемовское направление


На этом участке фронта вооруженные силы Украины испытывают значительную нехватку боеприпасов. Российская группировка «Юг» сообщила, что войска ВС РФ находятся вблизи Клещеевки и планируют продвигаться для выполнения боевых задач, чтобы предотвратить прорыв противника. Подразделения противовоздушной обороны Тульского соединения ВДВ организовали пункты воздушного наблюдения в этом районе. Это позволит российским силам эффективно выявлять и уничтожать цели ВСУ в воздухе, а также затруднять украинским войскам выполнение разведывательных операций и сброс боеприпасов.


L'AntiDiplomatico: скандал с Умеровым подорвет поставки западной помощи Украине
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Запорожское направление


Артиллеристы Южного военного округа наносят удары по позициям ВСУ и уничтожают их оборонительные сооружения. Гаубицы «Мста-Б» поражают украинские войска на дальних подступах, не позволяя врагу перебрасывать резервы к линии боевого соприкосновения.

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Командование ВСУ создало гей-батальоны*
Украинская спортсменка Жалинская: Киев создал в тылу гей-батальоны*
03 февраля 2025, 09:46

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Командование ВСУ создало тыловые подразделения, в которых состоят только мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации*. Об этом рассказала спортсменка, бежавшая в Россию из Запорожья, Лариса Жалинская, которую вынужденно служила в Нацгвардии Украины. Ее слова приводит РИА Новости.
«Именно в рядах вооруженных сил Украины, там есть и гей-батальоны. То есть, вот они сидят где-то в тылу. И там не батальон. То есть, это можно назвать батальоном: набрали там 15 людей, так сказать, которые себя заявляют нетрадиционными персонами», — рассказала бежавшая из Запорожья Жалинская.
По словам украинки, эти батальоны активно пиарят. Информация об этом распространяется в Telegram-каналах. А на содержание этих гей-батальонов регулярно просят деньги.

Она уточнила, что данные нетрадиционные подразделения находятся в тылу: в Киевской области и западней.

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Тяжелое ранение на СВО получил министр по делам молодежи Якутии Шамаев
Министр по делам молодежи Якутии Шамаев тяжело ранен в зоне СВО
03 февраля 2025, 08:20

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

В зоне проведения спецоперации при выполнении боевой задачи тяжелое ранение получил министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев. Об этом сообщил председатель правительства Якутии Кирилл Бычков.
«Выражаю искреннюю поддержку и желаю скорейшего выздоровления нашему коллеге и другу Петру Витальевичу Шамаеву, получившему тяжелое ранение в ходе выполнения боевого задания на СВО», — написал Бычков в своем Telegram-канале.
Петр Шамаев (Фото: TG-канал К. Бычкова)
По его словам, российские бойцы проявляют истинный героизм, силу духа и преданность родина даже в самые тяжёлые моменты.
Он пожелал Шамаеву скорейшего выздоровления и выразил уверенность в победе России.

2 февраля сообщалось, что в зоне боевых действий в Курской области погиб заместитель губернатора Приморского края Сергей Ефремов. Он ушел воевать добровольцем и возглавлял БАРС-2 «Тигр».

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Раскрыты обстоятельства, при которых погиб вице-губернатор Приморья Ефремов
Вице-губернатор Приморья Ефремов погиб от мины или атаки дрона в Курской области
03 февраля 2025, 07:56

Сергей Ефремов (Фото: соцсети)

Автомобиль вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова, попал на магнитную мину или под атаку беспилотника в Курской области. Такие предположения выдвинул депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин. Его слова приводит РИА Новости.
2 февраля стало известно о гибели Ефремова в зоне боевых действий в Курской области. Он ушел воевать добровольцем и возглавлял БАРС-2 «Тигр». Тарабарин служил вместе с Ефремовым с ноября 2022 года.

«Автомобиль (попал — ред.) либо на мину магнитную, либо это «птичка» (дрон — ред.), либо ПТУР (противотанковый управляемый ракетный комплекс — ред.)», — предположил Тарабарин.

Вместе с ним погиб еще один офицер.

Ефремов был удостоен Георгиевского креста и почетного звания «Герой ДНР». У погибшего русского офицера остались жена и четверо детей.

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#сын
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Очередная массированная атака БПЛА ВСУ на Россию: сбито 70 беспилотников
МО РФ: 70 украинских БПЛА сбито над российскими регионами
03 февраля 2025, 07:31

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили 70 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом 3 февраля сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что 27 вражеских дронов сбили в Ростовской области, еще 25 ликвидировали в Волгоградской. В Астраханской области уничтожили семь украинских БПЛА, пять — над Воронежской, три — над Белгородской и два над Курской.

Минувшей ночью Росавиация сообщила, что временные ограничения на прием и отправку самолетов вводились в аэропортах Астрахани, Саратова, Казани, Нижнекамска и Ульяновска.

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#пво
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В Липецкой области произошел нештатный сход двух авиаснарядов
03 февраля 2025, 07:21

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Липецкой области 1 февраля произошло падение двух авиационных боеприпасов. Об этом сообщает региональное правительство в Telegram-канале.
«Над Липецкой областью произошел нештатный сход двух авиационных боеприпасов. Один упал в Елецком районе, другой — в Воловском МО, вдали от жилых домов. На месте падения продолжают работать взрывотехники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что электроснабжение в населенных пунктах уже восстановлено. Кроме того, региональные власти выплатят соответствующие компенсации тем, чьи дома пострадали от падения снаряда.

Напомним, 1 февраля из-за падения отработанной ступени авиационного ракетного комплекса 540 домов в Елецком районе остались без электричества. Кроме того, в домах пропала вода и мобильная связь.

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