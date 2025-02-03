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Авторы инструкции для наемников, которую опубликовал МИД Финляндии для желающих воевать за киевский режим, руководствовались только ненавистью к своим согражданам. Так считает российский дипломат Мария Захарова. Свое мнение она выразила РИА Новости.
«На мой взгляд, кроме ненависти к своим собственным гражданам и пренебрежением их судьбой составители подобной «инструкции» ничем и не руководствовались... Кто же в правительстве Финляндии так ненавидит финнов?» — задалась вопросом официальный представитель МИД РФ.Перед этим стало известно, что глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила за увеличение поддержки для Украины. Ее сокращение Каллас обсуждать не собирается.
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