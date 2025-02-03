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Сегодняшнюю катастрофу на Украине можно сопоставить с событиями Руины в середине XVII века. Об этом в своей статье на сайте объединения «Другая Украина» написал его председатель Виктор Медведчук.
«Польские магнаты порабощали православных как второсортный народ, который обязан служить «цивилизованным» господам. <...> Это смутное время историки назовут Руиной. Новая Руина сегодня налицо», — сказано в публикации Медведчука.Он обратил внимание, что в прошлом году смертность в республике превышала рождаемость в практически три раза. Страну при этом покинули полмиллиона украинцев, добавил Медведчук.
Ранее стало известно, что на Украине призвали провести аудиторскую проверку.
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Никита Кротов