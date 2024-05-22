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Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, которых Украина отказалась обменивать. Полный перечень фамилий представлен в её Telegram-канале.
Ранее в этот день Симоньян заявила, что у неё имеется полный список из 500 украинских военнопленных, которых Киев уже в течение четырёх месяцев отказывается обменивать.
Она заявила, что президент Украины выбрал из них лишь 38 военных, в числе которых боевики «Азова»*, которых Киев готов принять. Остальные украинские военные Украине не нужны, отмечала журналистка.
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