Военный эксперт Алехин: освобождение Харькова отложено до создания санитарной зоны

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что на данный момент у ВС РФ нет цели штурмовать Харьков, но при этом подчеркнул, что данная позиция может измениться. Об этом информирует «Царьград».
По словам полковника запаса Геннадия Алехина, освобождение города отложено до момента создания санитарной зоны, которая охватит границы Белгородской, Курской и Брянской областей. Он отметил, что бойцы ВС РФ активно продвигаются в сторону Сумской и Харьковской областей.
Военный эксперт особенно выделил продуманность военных действий российской армии. Алехин утверждает, что между приграничной зоной Белгородской области и севером Харькова находится участок с крупными населенными пунктами, который также необходимо тщательно зачистить.
Полковник запаса добавил, что главком ВСУ Александр Сырский прекрасно понимает, что будет дальше.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала сложившуюся для украинской армии ситуацию на Харьковском направлении «весьма драматичной».
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Военный эксперт особенно выделил продуманность военных действий российской армии. Алехин утверждает, что между приграничной зоной Белгородской области и севером Харькова находится участок с крупными населенными пунктами, который также необходимо тщательно зачистить.
Полковник запаса добавил, что главком ВСУ Александр Сырский прекрасно понимает, что будет дальше.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала сложившуюся для украинской армии ситуацию на Харьковском направлении «весьма драматичной».
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Екатерина Коршунова