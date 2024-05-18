Отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что президент Украины Владимир Зеленский попал в неловкое положение, когда говорил о хороших укреплениях в Харькове, которых на самом деле не оказалось. Об этом Кривонос сообщил в эфире YouTube-канала «Фабрика Новостей».
По словам Кривоноса, лидера киевского режима сделали посмешищем. Однако, как отметил отставной генерал, судя по данной ситуации, Зеленский неправильно назначил чиновников, раз они его подставили.
Кривонос подчеркнул, что ситуация на Харьковском направлении сложная. Он заключил, что ожесточенные бои разворачиваются именно там, где не было организованно фортификационное оборудование территории.
Ранее сообщалось, что спецподразделение «Тимур» Главного разведывательного управления (ГУР) Украины отступило в результате боев на северо-западе Волчанска.
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Кривонос подчеркнул, что ситуация на Харьковском направлении сложная. Он заключил, что ожесточенные бои разворачиваются именно там, где не было организованно фортификационное оборудование территории.
Ранее сообщалось, что спецподразделение «Тимур» Главного разведывательного управления (ГУР) Украины отступило в результате боев на северо-западе Волчанска.
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Екатерина Коршунова