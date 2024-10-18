Ганчев рассказал об иностранных наемниках среди пленных из состава ВСУ

Глава военно-гражданской Администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Фото: РИА Новости
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что среди пленных, захваченных ВС РФ, были иностранные наемники. Об этом информирует РИА Новости.
Ганчев отметил, что данная информация подтверждалась. По его словам, компетентные органы будут устанавливать, были это наемники или представители регулярных войск Североатлантического альянса (НАТО).
Накануне украинский лидер Владимир Зеленский во время брифинга с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте призвал страны блока к подготовке бригад для участия в боевых действиях против России. Он также отметил, что приложит все усилия для интеграции Украины в альянс.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Накануне украинский лидер Владимир Зеленский во время брифинга с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте призвал страны блока к подготовке бригад для участия в боевых действиях против России. Он также отметил, что приложит все усилия для интеграции Украины в альянс.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова