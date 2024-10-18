Ганчев рассказал об иностранных наемниках среди пленных из состава ВСУ

Мобилизованный Алексей Тукачев рассказал, что быт военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО) достаточно прост, но включает в себя свои особенности. В интервью с «Лентой.ру» он рассказал о различных аспектах жизни бойцов в этой зоне.