Гладков опроверг информацию о заходе украинской ДРГ в Журавлевку

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Фото: сайт Кремля
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале опроверг информацию о заходе диверсионно-разведывательной группы Украины на территорию села Журавлевка Белгородского района.
Глава региона отметил, что обстановка в Журавлевке сложная с 22 февраля 2022 года. В настоящее время село находится под полным контролем ВС России, добавил Гладков.
Ранее в мессенджерах распространилась информация о попытке захода украинской ДРГ на территорию региона со стороны Журавлевки.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Ранее в мессенджерах распространилась информация о попытке захода украинской ДРГ на территорию региона со стороны Журавлевки.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова