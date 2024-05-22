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Журналистка Маргарита Симоньян заявила, что имеет полные списки из 500 украинских военнопленных, которых Украина уже на протяжении четырёх месяцев отказывается обменивать. Об этом главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT написала в своём Telegram-канале.
Она подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский отобрал 38 военных, среди которых бойцы бригады «Азов»*. Киев готов их забрать, а остальные украинские солдаты стране не нужны.
Симоньян заявила, что опубликует полный перечень в среду вечером. В списках указаны ФИО и даты рождения бойцов.
По её словам, родным и близким этих военных «будет интересно ознакомиться».
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Симоньян заявила, что опубликует полный перечень в среду вечером. В списках указаны ФИО и даты рождения бойцов.
По её словам, родным и близким этих военных «будет интересно ознакомиться».
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Анастасия Чинкова