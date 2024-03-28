Ганчев сообщил о большом скоплении западной техники ВСУ под Харьковом

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Украинские войска сосредоточили большое количество западной техники под Харьковом. Об этом в эфире Первого канала сообщил глава Харьковской области Виталий Ганчев.
Он отметил, что в области наблюдаются большие скопления техники, в основном, западного образца, и боеприпасов. Также военные возводят на территории региона фортификационные сооружения.
При этом российская разведка оперативно устанавливает места хранения этой техники и наносит по ним удары.
Ганчев подчеркнул, что ВСУ понимают неизбежность освобождения российскими военными этого региона, поэтому пытаются всеми способами готовиться к предстоящим боям.
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При этом российская разведка оперативно устанавливает места хранения этой техники и наносит по ним удары.
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Анастасия Чинкова