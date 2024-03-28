ВС РФ ракетными ударами по Харькову уничтожили десятки солдат ВСУ

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Российские войска нанесли серию ракетных ударов по Харькову и уничтожили несколько десятков украинских солдат, а также наёмников «Русского добровольческого корпуса» (РДК)*. Об этом представители российского подполья сообщили в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что в ночь на 28 марта ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по военным объектам в Харькове и области. В результате были уничтожены 50 украинских военнослужащих, в числе которых были боевики РДК*, готовившие новое нападение на Белгородскую область.
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Анастасия Чинкова