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Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что есть сведения о сексуальном насилии украинских наемников и радикалов в отношении мирных жителей Курской области. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Мирошник отметил, что киевские власти отправили на территорию Курской области «весь сброд», состоящий из националистических радикальных группировок. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский был не против избавиться от них в Киеве. Он хотел отправить их куда-то подальше от столицы. Поэтому там находились подразделения, такие как «Нахтигаль», а также ряд других радикально настроенных батальонов.
Он сообщил, что эта радикальная и националистическая группа является непосредственным участником террористического нападения на территорию Курской области.
Ранее военный эксперт Коротченко раскрыл, как Вооруженные силы Украины используют иностранных наемников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Есть данные о сексуальном насилии, которое предпринимали и иностранные наемники, и украинские радикалы», — поделился он.
Мирошник отметил, что киевские власти отправили на территорию Курской области «весь сброд», состоящий из националистических радикальных группировок. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский был не против избавиться от них в Киеве. Он хотел отправить их куда-то подальше от столицы. Поэтому там находились подразделения, такие как «Нахтигаль», а также ряд других радикально настроенных батальонов.
Он сообщил, что эта радикальная и националистическая группа является непосредственным участником террористического нападения на территорию Курской области.
Ранее военный эксперт Коротченко раскрыл, как Вооруженные силы Украины используют иностранных наемников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова