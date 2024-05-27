Ганчев сообщил о сбитом ВС России самолёте ВСУ в Волчанском районе

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Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ему поступила информация о самолёте ВСУ, который сбили российские военные в Волчанском районе. Об этом информирует РИА Новости.
В настоящее время в Минобороны РФ не комментировали данную информацию. Иных подробностей о сбитом самолете противника также не приводится.
Ранее сообщалось, что белгородская система противовоздушной обороны сбила украинский самолёт Миг-29 в районе Волчанска. По нему отработали три ракеты С400.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что белгородская система противовоздушной обороны сбила украинский самолёт Миг-29 в районе Волчанска. По нему отработали три ракеты С400.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова