Ганчев сообщил о скором окружении нескольких сёл в Харьковской области

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Российские войска активно продвигаются к Купянску. В скором времени несколько близлежащих населённых пунктов могут оказаться в окружении, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с РИА Новости.
На данном участке фронта продолжаются активные боевые действия. Расстояние до Купянска сокращается, и, исходя из оперативной обстановки, в скором времени часть близлежащих населённых пунктов может попасть под окружение ВС РФ.
Ганчев отметил, что сразу же после захода российских военных в сёла, туда приезжают сотрудники гражданской администрации, которые помогают начать выстраивание мирной жизни.
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Анастасия Чинкова