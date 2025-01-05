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Российские вооружённые силы продолжают вести активные боевые действия на нескольких фронтах, демонстрируя успехи в Запорожской и Донецкой областях, а также укрепляя свои позиции в стратегически важных населённых пунктах. На Покровском и Угледарском направлениях идут ожесточённые бои за контроль над транспортными маршрутами и укреплёнными районами противника. Ситуация на Курском направлении остаётся напряжённой. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Курская область
Согласно информации от канала «Северный ветер», лесополоса у Суджи представляет собой серьезную проблему для Вооруженных сил Украины. Один из пленников признался, что сложил оружие в своем первом боестолкновении с российскими войсками. Командование ВСУ продолжает усиливать свои позиции в Суджанском районе, перебрасывая подразделения и военную технику из центральных и восточных районов Харьковской области, Донбасса, Запорожья и Херсона, а также пограничников, иностранных наемников и националистов из элитных подразделений ГУР.
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В настоящее время самые интенсивные бои происходят на линии Куриловка — Махновка — Агроном. Также стало известно, что Черкасская Конопелька вновь находится под контролем ВС РФ. Бои продолжаются за позиции в лесополосах восточнее Махновки и в окрестностях Русской Конопельки, а также на окраине Александрии. В то же время украинские беспилотники продолжают атаковать тыловые районы Курской области.
В результате удара вражеского БПЛА погиб 63-летний житель деревни Обеста Рыльского района. Трагедия произошла рядом с его домом, когда он шел по дороге. Врио губернатора Александр Хинштейн в связи с этим инцидентом вновь призвал жителей так называемой серой зоны приграничья, включая деревню Обеста, помнить о существующей угрозе для жизни и сообщил, что все жители были отселены.
Запорожское направление
На Запорожском направлении российские войска продолжают наступательные действия в районе Белогорья. По последним сведениям, они продвинулись к восточным окраинам Малой Токмачки, где до населённого пункта остаётся около пяти километров. Несмотря на то что сама Малая Токмачка находится в «серой зоне», российским силам удалось успешно провести рейд и установить флаг в центре Белогорья. На всем участке продолжаются активные бои. Существенный удар был нанесён по складу боеприпасов ВСУ в районе Каменского.
Угледарское направление
На Угледарском фронте продолжается окружение Великой Новосёлки. Российские штурмовые группы активно действуют западнее посёлка, продвигаясь в сторону Новосёлки и зачищая позиции северо-западнее Нескучного. Также наблюдается продвижение в направлении Разлива, где российские войска штурмуют Дачное с двух направлений — с севера (от Старых Тернов) и с юга. Основная задача заключается в перерезании путей снабжения на Янтарное, где идут ожесточённые бои.
Торецкое направление
ВСУ продолжают удерживать позиции на правом берегу реки от Янтарного до Улаклы, однако российские силы последовательно проводят зачистку Курахово. В районе Торецка продолжаются активные боевые действия: российские подразделения сумели обойти террикон №10 и выйти к северо-западным окраинам города, закрепляя позиции для дальнейшего наступления.
Часовоярское направление
Часов Яр остаётся одной из самых горячих точек на фронте, где продолжаются бои за завод огнеупоров. Российские войска оказывают давление на жилые кварталы в центре города, атакуя с нескольких направлений — из микрорайонов Октябрьский, Северный и Десятый. Расширение контроля на северных окраинах города позволило российским силам взять под огневой контроль все пути снабжения и эвакуации противника.
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Северское направление
В Белогоровке российские войска продолжают расширять свою зону контроля. Тем не менее, меловой карьер и его террикон по-прежнему остаются под контролем противника, что делает преждевременным заявления о полном успехе в этом районе. Ожидаются дальнейшие сражения за этот стратегически важный объект.
Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении ситуация для ВСУ остаётся напряжённой. В окрестностях населённых пунктов Терны и Ивановка складывается кризисная обстановка. Российские войска продолжают наступление, продвигаясь северо-западнее Ивановки, за рекой Жеребец. Командование ВСУ направляет дополнительные резервы для удержания занимаемых позиций и предотвращения прорыва обороны.
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Купянское направление
На Купянском направлении российские силы продолжают активные действия, расширяя плацдарм на западном берегу реки Оскол в районе Двуречной. Министерство обороны РФ официально заявило об освобождении села Надия. Это село уже находилось под контролем российских войск в 2023 году, однако тогда закрепиться на этом участке не удалось. Текущее продвижение указывает на возобновление усилий по укреплению позиций на стратегически важном направлении.
ВСУ предприняли массированную атаку на Ростовскую область
В Ростовской области в ночь на воскресенье силы ПВО уничтожили 37 беспилотников, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. По его словам, начиная с полуночи, с помощью сил и средств ПВО было ликвидировано 37 беспилотников, в том числе в таких районах, как Таганрог, Миллеровский, Тарасовский и Белокалитвинский.
В результате падения обломков беспилотников в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района пострадало имущество граждан: разбились окна, повреждены крыши и стены жилых домов, а также автомобили. На место происшествия выехали дежурные службы.
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