Стало известно, что ВСУ направили резервы для сдерживания ВС РФ в Харьковской области

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Солдаты Вооруженных сил Украины, входящие в резерв командующего Александра Сырского, были направлены в район населенных пунктов Двуречная и Новомлынск Харьковской области, передает ТАСС.
Это решение связано с необходимостью сдерживания угроз со стороны российских военнослужащих на купянском направлении.
По словам военного эксперта Андрея Марочко, силы численностью до батальонно-тактической группы хорошо оснащены, имеют боевой опыт и уже выполняют задачи на линии боевого соприкосновения.
Ранее сообщалось, что российские подразделения прорвали оборону ВСУ у Купянска, взяв под огневой контроль стратегически важный участок трассы Двуречная – Купянск.
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По словам военного эксперта Андрея Марочко, силы численностью до батальонно-тактической группы хорошо оснащены, имеют боевой опыт и уже выполняют задачи на линии боевого соприкосновения.
Ранее сообщалось, что российские подразделения прорвали оборону ВСУ у Купянска, взяв под огневой контроль стратегически важный участок трассы Двуречная – Купянск.
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Мария Моисеева