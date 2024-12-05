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Стало известно, что ВСУ направили резервы для сдерживания ВС РФ в Харьковской области

Марочко: Сырский направил резервы ВСУ под Двуречную из-за угрозы сил РФ
Фото: iStock/ zim286

Фото: iStock/ zim286

Солдаты Вооруженных сил Украины, входящие в резерв командующего Александра Сырского, были направлены в район населенных пунктов Двуречная и Новомлынск Харьковской области, передает ТАСС.
Это решение связано с необходимостью сдерживания угроз со стороны российских военнослужащих на купянском направлении.

По словам военного эксперта Андрея Марочко, силы численностью до батальонно-тактической группы хорошо оснащены, имеют боевой опыт и уже выполняют задачи на линии боевого соприкосновения.



Ранее сообщалось, что российские подразделения прорвали оборону ВСУ у Купянска, взяв под огневой контроль стратегически важный участок трассы Двуречная – Купянск.

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Российские войска выбили ВСУ из Старых Терн в ДНР
Рогов: войска РФ выбили ВСУ из поселка Старые Терны в ДНР за сутки
05 декабря 2024, 06:44

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные за сутки выбили подразделения Вооруженных сил Украины из поселка Старые Терны, расположенного в западной части Донецкой Народной Республики у Кураховского водохранилища.
Как сообщил в беседе с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, украинские силы создали в поселке укрепленные позиции с подземными ходами, что усложнило операцию.

На данный момент в поселке завершается зачистка от оставшихся сил противника.

Стало известно, что ВСУ направили резервы для сдерживания ВС РФ в Харьковской области. Также «Радио 1» писало о том, что экипаж ударно-разведывательного вертолета Ка-52М нанес ракетный удар по опорному пункту и личному составу Вооруженных сил Украины в приграничной зоне Курской области.

Ранее сообщалось, что пленный военнослужащий ВСУ Владимир Кит рассказал о случаях дезертирства в своем взводе, где с поля боя сбежали четыре из семнадцати человек.

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Пленный ВСУ рассказал о дезертирстве в своем взводе
Кит: с поля боя дезертировала почти четверть взвода ВСУ
05 декабря 2024, 06:39

Фото: iStock/Diy1

Пленный военнослужащий ВСУ Владимир Кит сообщил о случаях дезертирства в своем взводе, где с поля боя сбежали четыре из семнадцати человек, передает РИА Новости.
Причины ухода были разными: один из солдат покинул подразделение из-за невозможности взять отпуск, другой — в результате контузии, а третий ушел самовольно.

«Случаи были разные. Один ушел после того, как его контузило. Второй сбежал из-за того, что ему не давали сходить в отпуск, третий — просто сам ушел», — пояснил Кит.
По словам Кита, подобные инциденты встречаются во многих подразделениях ВСУ, и дезертирство стало распространенной проблемой в украинской армии.

Ранее «Радио 1» сообщало, что оппозиция в Южной Корее назначила дату голосования по импичменту президента.

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Экипаж Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
Экипаж Ка-52М поразил опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области
05 декабря 2024, 05:17

Фото: iStock/Diy13

Экипаж ударно-разведывательного вертолета Ка-52М нанес ракетный удар по опорному пункту и личному составу Вооруженных сил Украины в приграничной зоне Курской области.
Удар был произведен в рамках выполнения задачи по поддержке группировки «Север», передает Telegram-канал Минобороны РФ.


По данным ТАСС, координаты для атаки были переданы авиационным наводчиком, а после выполнения миссии экипаж вертолета успешно выполнил противоракетный манёвр и выпустил тепловые ловушки.

Минобороны РФ подтвердило уничтожение целей.

Также известно, что в ночь с 4 на 5 декабря силы противовоздушной обороны РФ в течение часа ликвидировали девять беспилотников самолетного типа, атаковавших территорию Брянской области.

Ранее «Радио 1» сообщало, что во Франции случился политический кризис - правительство уйдет в отставку впервые с 1962. Утром 5 декабря премьер-министр Франции Мишель Барнье подаст прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону.

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Девять БПЛА ВСУ уничтожены над Брянской областью за ночь силами ПВО
05 декабря 2024, 04:39

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Ночью с 4 на 5 декабря силы противовоздушной обороны РФ в течение часа ликвидировали девять беспилотников самолетного типа, атаковавших территорию Брянской области.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

На месте инцидента работают оперативные и экстренные службы, проверяющие ситуацию и обеспечивающие безопасность. Уничтожение дронов осуществили подразделения ПВО Министерства обороны России.

Ранее «Радио 1» передавало, что пограничники РФ ценой жизни сорвали прорыв ВСУ под Суджей и спасли мирных жителей. Также известно, что этой ночью три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ.

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Пограничники ценой жизни сорвали прорыв ВСУ под Суджей и спасли мирных жителей
RT: Два пограничника ценой жизни сдержали прорыв ВСУ у Суджи ради эвакуации
05 декабря 2024, 04:14

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Два пограничника из Псковской области погибли во время отражения прорыва Вооруженных сил Украины в районе Суджи Курской области. Их действия позволили выиграть время для эвакуации мирных жителей, рассказал брат одного из бойцов Александр Орехов в беседе с RT.
Информация о гибели Юрия Орехова и Юрия Милютина была подтверждена их родственниками в ноябре, после нескольких месяцев отсутствия связи.

По словам знакомых погибших, пограничники проявили героизм, до последнего обороняя участок границы в районе Олешни.

2 декабря в городе Себеже прошли похороны бойцов, оставивших после себя несовершеннолетних детей. Коллеги и близкие отмечают их отвагу, поддержку друг друга и заботу о других людях.

Ранее «Радио 1» сообщало, что глава Ялуторовска Вячеслав Смелик заявил о смерти военного комиссара из Тюменской области Родиона Хабарова в зоне проведения спецоперации (СВО) на Украине.

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Три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ
В Белгородской области зафиксированы удары БПЛА ВСУ по трем населенным пунктам
05 декабря 2024, 03:22

Фото: iStock/Dragon Claws

В Белгородской области беспилотники ВСУ нанесли удары по трем населенным пунктам: Шебекино, Политотдельскому и Грузскому.
По предварительным данным, пострадавших среди жителей нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В городе Шебекино взрывные устройства, сброшенные с дрона, вызвали пожар, уничтожив три легковых автомобиля и один грузовик «ГАЗель». Также повреждено несколько квартир и лестничный марш в одном из подъездов многоквартирного дома.

В поселке Политотдельский из-за сброса устройства загорелся автомобиль, который сотрудники МЧС оперативно потушили. В результате другой атаки повреждения получили два легковых автомобиля.

В Грузском Борисовского района после удара БПЛА загорелся легковой автомобиль, огонь также был ликвидирован. Губернатор отметил, что информация о последствиях уточняется.

Ранее «Радио 1» передавало, что в результате обстрела ВСУ Новой Каховки серьезно пострадал ребенок.

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Двух мужчин задержали в Белоруссии за финансирование ВСУ
Двух жителей Могилева задержали в Белоруссии за финансирование ВСУ
05 декабря 2024, 02:56

Фото: iStock/Yingko

Сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля (ДФР КГК) Белоруссии задержали двух жителей Могилева по подозрению в финансировании Вооруженных сил Украины и экстремистских организаций, связанных с эмигрантами из Белоруссии.
Операция была проведена при поддержке бойцов спецназа «Рысь», сообщается в Telegram-канале пресс-службы внутренних войск Министерства внутренних дел Белоруссии.

В ходе обысков у задержанных изъяты мобильные устройства, компьютерная техника, а также значительная сумма денег — 62 970 долларов США и 4 300 белорусских рублей.

По данным внутренних войск МВД, техника использовалась для осуществления незаконной деятельности. Расследование продолжается, а материалы, включая видеозаписи задержания, опубликованы в Telegram-канале ведомства.



Ранее «Радио 1» сообщало, что 6 декабря в Минске президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят на заседании Высшего государственного совета Союзного государства ключевые документы в сфере безопасности.

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Ребенок ранен в результате обстрела ВСУ Новой Каховки
05 декабря 2024, 00:32

Фото: iStock/Marija Stepanovic

В результате обстрела Новой Каховки пострадал ребенок 2009 года рождения. Его с осколочными ранениями ног доставили в Каховскую центральную районную больницу.
Обстрел произошел около 23:00, сообщили ТАСС представители администрации Херсонской области.

Снаряды также повредили фасад, кровлю и оконные рамы многоквартирного жилого дома. Местные власти уточняют детали инцидента. Обстановка в регионе остается напряженной.

Губернатор Вячеслав Гладков также писал в своем Telegram-канале, что при очередном обстреле Белгородской области со стороны украинских военных пострадал мирный житель. Мужчина из города Шебекино получил минно-взрывную травму и осколочное ранение спины.

Некоторое время назад сообщалось, что Рамзан Кадыров рассказал о сроках завершения спецоперации.

Ранее «Радио 1» передавало слова представителя России при ООН Василия Небензя о том, что единственная угроза украинским детям исходит от киевских властей.

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Глава Чечни рассказал о сроках завершения спецоперации
Кадыров заявил, что до окончания СВО осталось недолго
05 декабря 2024, 00:03

Рамзан Кадыров (kremlin.ru)

Рамзан Кадыров заявил, что завершение специальной военной операции произойдет в ближайшее время, передает РИА Новости.
В ходе прямой линии с жителями Чечни он выразил уверенность, что активные боевые действия скоро закончатся, однако перестрелки могут продолжаться из-за интересов определенных групп, которые стремятся извлекать выгоду из затяжных конфликтов.

«Перестрелки туда-сюда продолжатся, потому что есть и всегда бывали во все времена, во всех боевых и послевоенных событиях люди, которые заинтересованы в том, чтобы не закончилась война, а зарабатывать на этом», — пояснил Кадыров.
Глава Чечни также подчеркнул, что готов поддерживать продолжение военных действий до тех пор, пока угроза от противника не будет полностью устранена.

Ранее вечером 4 декабря Рамзан Кадыров подтвердил атаку дрона украинской армии в центре Грозного.

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