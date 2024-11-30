Военнослужащие российской армии провели сложную и рискованную операцию по спасению мирных жителей под Курахово. Часто эвакуацию в подобных случаях приходится проводить практически в боевых условиях.
Военнослужащие 102-го полка 150-й дивизии 8-й гвардейской армии ВС РФ организовали эвакуацию мирного населения из освобождённого населённого пункта Дальнее, сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Он был освобождён российскими войсками 21 ноября. Несмотря на напряженную обстановку, жители были успешно доставлены в пункты временного размещения. Здесь они смогут не опасаться за свою жизнь.
В настоящее время армия России продолжает вести бои за освобождение ключевых городов Донбасса - Дзержинск (после незаконного переименования Торецк), Курахово, Купянск.
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Александр Бойцов