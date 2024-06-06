Ганчев сообщил о тяжелых боях под Харьковом

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Тяжелые бои идут под Харьковом по всей фронтовой линии. Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель региональной военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.
«По всей линии фронта идут тяжелые бои. Противник использует западное вооружение и снаряды. Украинские боевики регулярно применяют БПЛА против мирного населения», – говорится в сообщении.
Ганчев добавил, что только за последние пару недель из-за ударов беспилотников ВСУ были ранены девять мирных граждан Купянского района.
По словам главы ВГА, администрация и военные продолжают эвакуацию населения, однако украинские неонацисты атакуют обычных людей и не дают им уйти из опасной зоны.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины.
Читайте также:
Смертоносную группу «Аида» спецназа «Ахмат» перебросили под Харьков
Пленный боевик ВСУ заявил о нежелании военных защищать Харьков
Для пополнения после больших потерь: ВСУ перебросили бригаду морпехов с Херсона на Харьков
Никита Кротов