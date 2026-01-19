Командиры ВСУ угрожают бойцам преследованием их родственников при дезертирстве

19 января 2026, 11:50

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Командиры ВСУ угрожают своим подчинённым преследованием их родственников в случае дезертирства или сдачи в плен. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил офицер группировки войск «Юг» с позывным Питон.