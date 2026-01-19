Командиры ВСУ угрожают бойцам преследованием их родственников при дезертирстве
Командиры ВСУ угрожают своим подчинённым преследованием их родственников в случае дезертирства или сдачи в плен. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил офицер группировки войск «Юг» с позывным Питон.
По его словам, речь идёт не о работе спецслужб, а о давлении через окружение бойца — соседей, знакомых и местное сообщество. Как отметил офицер, военнослужащим прямо дают понять, что информация о плене станет публичной. В результате родные могут столкнуться с травлей и общественным осуждением. Именно страх за близких, по словам Питона, часто останавливает украинских военных от попыток добровольно сложить оружие, даже в критической ситуации.
Кроме того, офицер рассказал о низком уровне ориентирования личного состава на передовой. Многие бойцы, по его словам, не понимают, где именно находятся. Новое пополнение доставляют на позиции, размещают в укрытиях или ямах, после чего люди остаются без связи и информации. В таких условиях, подчеркнул Питон, военнослужащие не только боятся последствий, но и физически не знают, куда и как можно отступить.
