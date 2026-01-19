ВС РФ освободили населенный пункт Павловка Запорожской области
Подразделения группировки войск «Днепр» провели успешную операцию и освободили населенный пункт Павловка в Запорожской области. Об этом сообщило МО РФ в своем Telegram-канале.
Активные действия бойцов привели к значительному успеху на этом направлении.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
До этого появилась информация, что российские войска освободили населённый пункт Новопавловка в Донецкой Народной Республике.
