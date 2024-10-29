Ганчев: власти Купянска стремительно покидают город из-за приближения ВС РФ

Фото: iStock/Anna_Anikina
ВС РФ приближаются к городу Купянску в Харьковской области, выдавливая ВСУ на этом направлении. Об этом глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что российским военным удалось занять выгодные позиции, что улучшило контроль над важными участками фронта. В настоящее время российские войска приближаются к Купянску. Это видят местные власти, которые стремительно покидают город.
Также Ганчев подчеркнул, что сотрудники военно-гражданской администрации отслеживают новости с фронта и поддерживают связь с военными, находящимися на Купянском направлении. Там сейчас идёт упорная работа, но в Харьковской области ждут освобождения Купянска, и бойцы делают все возможное, чтобы как можно быстрее взять его под контроль.
Читайте также:
ВС РФ почти полностью уничтожили элитную бригаду ВСУ в Курской области
Forbes: Украина потеряла почти столько же техники, сколько получила от Запада
Хорватия передаст ВСУ югославские танки и БМП за скидку на танки Leopard
Анастасия Чинкова