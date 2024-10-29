ВС РФ почти полностью уничтожили элитную бригаду ВСУ в Курской области

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Более 100 бойцов ВСУ ликвидировано при попытке выйти из окружения в районе села Погребки в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что в общей сложности вырваться из окружения в сторону населённого пункта Малая Локня попытались порядка 300 военных. Это произошло ночью, без использования тяжёлой боевой техники.
Военные были накрыты артиллерийскими ударами и сбросами с беспилотников.
Также 25 украинских бойцов были ликвидированы при очередной попытке атаковать российские позиции у Новоивановки. После целой серии таких попыток, по данным украинских СМИ, практически полностью прекратила своё существование некогда элитная 22-я отдельная механизированная бригада ВСУ, которая одной из первых заходила в Курскую область. Её потери составили порядка 80% при численности в 3500-4000 солдат.
Кроме того, из радиоперехватов удалось узнать о массовом бегстве с Курского направления офицеров ВСУ. Они бежали с позиций, нарушая приказы командования «стоять до последнего». Сейчас военнослужащие находятся в одиночестве, предоставлены сами себе и не знают, что делать дальше.
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Военные были накрыты артиллерийскими ударами и сбросами с беспилотников.
Также 25 украинских бойцов были ликвидированы при очередной попытке атаковать российские позиции у Новоивановки. После целой серии таких попыток, по данным украинских СМИ, практически полностью прекратила своё существование некогда элитная 22-я отдельная механизированная бригада ВСУ, которая одной из первых заходила в Курскую область. Её потери составили порядка 80% при численности в 3500-4000 солдат.
Кроме того, из радиоперехватов удалось узнать о массовом бегстве с Курского направления офицеров ВСУ. Они бежали с позиций, нарушая приказы командования «стоять до последнего». Сейчас военнослужащие находятся в одиночестве, предоставлены сами себе и не знают, что делать дальше.
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Анастасия Чинкова