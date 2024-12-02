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Российские войска наступают на севере Харьковской области, а также на боровском и купянском направлениях, рассказал в беседе с РИА Новости руководитель российской администрации под Харьковом Виталий Ганчев.
«Наступление ведут на нескольких направлениях. Частично это купянское направление, сейчас уже развивается на боровском направлении, это уже Изюмский район. И третий участок фронта продолжается северная часть — Волчанск и Липцы, там также ведутся очередные позиционные бои», — сказал собеседник.Ганчев добавил, что боевики ВСУ подтягивают новые резервы и ресурсы, а российская армия, по его словам, добилась определенных успехов в районе населенных пунктов Колесняковка и Кругляковка.
Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года с целью демилитаризации и денацификации республики.
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