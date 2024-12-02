В Госдуме отреагировали на сообщения о планах демобилизации с СВО

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В оборонном комитете Госдумы впервые слышат об инициативе демобилизовать участников спецоперации, заявил в беседе с Daily Storm депутат Евгений Лебедев.
Так парламентарий отреагировал на сообщения Telegram-каналов о якобы запланированной на последние дни года демобилизации военнослужащих.
Перед этим в Минобороны докладывали о подготовке 300 тысяч контрактников в полках резерва для участия в боевых действиях.
Представитель оборонного ведомства Иван Бувальцев подчеркнул, что для этих целей создали семь рот с инструкторами, а также восемь учебных.
Спецоперация началась 24 февраля 2022 года по приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина. В Кремле подчеркивали, что боевые действия завершатся, когда Россия достигнет поставленных целей.
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«У нас в комитете информации такой нет», — прокомментировал Лебедев.
Перед этим в Минобороны докладывали о подготовке 300 тысяч контрактников в полках резерва для участия в боевых действиях.
Представитель оборонного ведомства Иван Бувальцев подчеркнул, что для этих целей создали семь рот с инструкторами, а также восемь учебных.
Спецоперация началась 24 февраля 2022 года по приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина. В Кремле подчеркивали, что боевые действия завершатся, когда Россия достигнет поставленных целей.
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Никита Кротов