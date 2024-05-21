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Украинское командование направило последние резервы в Харьковскую область, чтобы попытаться остановить наступление ВС РФ, однако пока все попытки ВСУ остаются безуспешными. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Хотя украинцы и перебросили свои последние оставшиеся резервы в эту зону, не похоже, что у них получается остановить русских», — заявил Риттер в эфире Rumble-канала Scott Ritter/U.S. Tour of Duty.По его словам, ВСУ не смогли построить качественную оборону на харьковском направлении, из-за этого участок был плохо защищён. Также Риттер подчеркнул, что армия Украины ежедневно становится все слабее.
Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что украинские военные перебросили подкрепления в район Волчанска Харьковской области из-под Купянска и Краматорска. По его словам, российские войска постепенно выравнивают линию фронта в регионе.
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Элина Позднякова