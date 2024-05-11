Ганчев: ВСУ отступают под натиском ВС РФ в Харьковской области

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Украинские военные под натиском российских войск отступают в Харьковской области. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев, добавив, что это хорошая тенденция.
Он подчеркнул, что российские военные активно продвигаются. Это даётся непросто, поскольку за годы бойцы ВСУ окопались в населённых пунктах и окружающих лесных массивах. Однако под натиском ВС РФ им больше ничего не остаётся, как отступать.
Ганчев отметил, что поддерживает российских военных и верит в скорое освобождение всей Харьковской области.
Также он добавил, что местные жители в настоящее время пытаются выехать из опасной зоны, и их решение можно понять.
В субботу, 11 мая, Минобороны России сообщило, что ВС РФ в результате наступательных действий освободили населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.
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Ганчев отметил, что поддерживает российских военных и верит в скорое освобождение всей Харьковской области.
Также он добавил, что местные жители в настоящее время пытаются выехать из опасной зоны, и их решение можно понять.
В субботу, 11 мая, Минобороны России сообщило, что ВС РФ в результате наступательных действий освободили населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.
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Анастасия Чинкова