«РВ»: бойцы ВСУ продолжают сдаваться в плен ВС РФ в Харьковской области

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Украинские военные продолжают сдаваться в плен наступающим российским войскам в Харьковской области. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что ещё две группы бойцов ВСУ приняли решение сдаться.
Министерство обороны России не давало официального подтверждения данной информации.
Ранее сообщалось, что американские военные признали успехи российской армии в наступлении на Харьковском направлении. Они спрогнозировали, что ВС РФ в скором времени начнут использовать свой тактический плацдарм на севере Харьковской области для активизации наступления. Главной целью России, по их мнению, является отстранение ВСУ от границы с Белгородской областью.
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Министерство обороны России не давало официального подтверждения данной информации.
Ранее сообщалось, что американские военные признали успехи российской армии в наступлении на Харьковском направлении. Они спрогнозировали, что ВС РФ в скором времени начнут использовать свой тактический плацдарм на севере Харьковской области для активизации наступления. Главной целью России, по их мнению, является отстранение ВСУ от границы с Белгородской областью.
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Анастасия Чинкова