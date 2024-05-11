«РВ»: полиция и ТЦК покинули Волчанск, в городе хаос

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Украинские территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата на Украине) и полиция покинули Волчанск в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что ТЦК и полиция ушли из Волчанска, поэтому в настоящее время в городе творится хаос – местные жители грабят всё, что могут.
Также появляются сообщения о том, что российские военные уже находятся на подходе к городу.
ВС РФ начали активные наступательные действия в Харьковской области. В субботу, 11 мая, им удалось освободить сразу пять населённых пунктов в этом регионе Украины.
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Также появляются сообщения о том, что российские военные уже находятся на подходе к городу.
ВС РФ начали активные наступательные действия в Харьковской области. В субботу, 11 мая, им удалось освободить сразу пять населённых пунктов в этом регионе Украины.
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Анастасия Чинкова