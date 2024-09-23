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Украинское командование перебрасывает дополнительные резервы к Харьковской области из-за наступления Вооружённых сил РФ в направлении Купянска и Узлового. Об этом сообщил глава российской военно-гражданской администрации региона (ВГА) Виталий Ганчев.
По его словам, руководство ВСУ подтянуло резервы и удерживает Волчанское направление, пытаясь контратаковать позиции российской армии на этом участке фронта. Однако Киев не позволит войскам оголять позиции в районе указанных городов, подчеркнул Ганчев. В противном случае ВСУ потеряют ещё больше территории, а российские военные возьмут под свой контроль все основные логистические пути, заключил глава ВГА Харьковской области.
Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска нанесли поражение «Иностранному легиону», воюющему в составе Вооружённых сил Украины. Подразделения ВС РФ поразили противника в районе Харькова, Липцев и Волчанска.
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Александр Бойцов