Ганчев: ВСУ подводят резервы в Харьковскую область из-за наступления ВС России

Боевики ВСУ держат в плену в Курской области до 120 мирных жителей. Об этом в беседе с ТАСС сообщил дипломат российского МИДа Родион Мирошник. Он отметил, что среди пленников до 15 человек являются детьми. Известно, что гражданских держат в здании одного суджанского социального учреждения.