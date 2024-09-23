Срыв контрнаступления в Курской области, атака ВСУ на Ростов и Воронеж: последние новости СВО

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Российская армия выбивает ВСУ из курского приграничья, нанося удары по тылам. Противник, в свою очередь, продолжает наносить удары по территории РФ с использованием беспилотников. О последних событиях в зоне проведения СВО расскажет редакция «Радио 1».
ВСУ атаковали Воронеж и Ростов
В ночь на 23 сентября ВСУ нанесли удары по нескольким регионам России с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов. О возможной угрозе от БПЛА прежде сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Также об атаке ВСУ дронами местных жителей предупредил глава Ростовской области Василий Голубев. По его словам, около полуночи система противовоздушной обороны перехватила три вражеских беспилотника в воздухе над регионом. Обломки дронов стали причиной пожара в районе Каменска-Шахтинского, на место происшествия выехали экстренные службы. Пострадавших и разрушений в результате атаки зарегистрировано не было.
Также была объявлена угроза налёта БПЛА в Курской и Белгородской областях. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях остекления в трех домах, обошлось без пострадавших. Российские военные отразили семь атак в Курской области, где противник пытался атаковать населённые пункты.
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Курское направление
На Курском направлении продолжаются активные боевые действия, хотя темпы наступления значительно снизились. Российские войска ведут операции по возвращению территорий, контролируемых украинскими силами. В ответ на это, российские военные наносят удары по позициям противника в Сумской области и на оккупированных территориях Курской области, с целью ослабления его боеспособности.
В районе Степного беспилотники России успешно атаковали ангары с украинской техникой и места временного размещения войск. Российская авиация продолжает активные операции в Кореневском районе, нанося удары по позициям ВСУ в Ольговке и лесных массивах рядом с Кременым. Также была сорвана попытка контратаки украинских войск на западной окраине Любимовки.
На юге, в Суджанском районе, российские силы осуществляют зачистку территорий к югу от Камышевки. Десантники 83-й бригады захватили два опорных пункта ВСУ. В Новоивановке российские войска уничтожили американскую гаубицу М777, выдвинутую на огневую позицию украинскими войсками.
Несмотря на усилия украинских военных улучшить свои позиции на некоторых участках, они понесли значительные потери, включая более половины техники, используемой в этой операции.
С начала конфликта на Курском направлении украинские силы потеряли свыше 16 тысяч солдат. Также противник утратил 126 танков, 57 боевых машин пехоты и 95 бронетранспортеров.
Фото: Минобороны РФ
Торецкое направление
По информации военного корреспондента Евгения Лисицына, силы ВСУ отступают на северо-запад в районе Торецка. Также сообщается о высадке десанта ВС РФ в селении Леонидовка, с вероятным дальнейшим движением в Петровку и Щербиновку, что может привести к окружению Торецка.
Авдеевское направление
Минобороны РФ подтвердило успешное выполнение операции по уничтожению самоходной гаубицы 2С3 «Акация», входящей в состав группировки «Центр». В ходе этой операции был ликвидирован тщательно замаскированный опорный пункт украинских сил. Удар также привёл к уничтожению оборудования и личного состава противника, а также к ликвидации склада боеприпасов с последующей детонацией.
Каховское направление
На Каховском направлении морские пехотинцы Северного флота, действуя в рамках силы «Днепр», эффективно применили барражирующий боеприпас «Ланцет» для уничтожения замаскированной артиллерийской установки ВСУ. Цель была обнаружена с помощью оператора беспилотника на правом берегу Днепра.
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Анастасия Хохлова