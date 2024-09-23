Пленный солдат ВСУ рассказал об отсутствии командиров на передовой

Фото: istockphoto/Prostock-Studio
Украинские офицеры отправляли неопытных новобранцев на передовую в качестве пушечного мяса. Боевые задачи они ставили подчинённым по радиосвязи.
Об этом в разговоре с «Известиями» рассказал пленный военнослужащий ВСУ Ярослав Запорожец. По его словам, во время проведения массовой мобилизации людей принудительно и без разбора доставляли в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов - прим. ред.). Среди них были и очень пожилые люди, и явно больные и даже инвалиды. При этом медицинская комиссия проводилась чисто формально, добавил солдат.
Запорожец рассказал, что вообще не видел командиров на передовой. Указания бойцам они давали дистанционно, по радиосвязи. По прибытии на позиции его подразделению выдали карту, рацию и две батарейки, даже не объяснив, как этой картой пользоваться. В первый же день солдаты его части заблудились и попали в плен. По словам украинца, из-за плохого планирования и координации боевых действий ВСУ несут огромные потери.
Читайте также:
Российские военные взяли в плен под Угледаром офицеров ВСУ
Боец ВСУ сел в БМП и понял, что попал к российским военным
Пленный боец ВСУ рассказал о бегстве иностранных наемников с передовой
«Я вообще астматик… Я даже срочную не служил, а тут людей просто нет. Гребут всех подряд», — указал пленный.
Запорожец рассказал, что вообще не видел командиров на передовой. Указания бойцам они давали дистанционно, по радиосвязи. По прибытии на позиции его подразделению выдали карту, рацию и две батарейки, даже не объяснив, как этой картой пользоваться. В первый же день солдаты его части заблудились и попали в плен. По словам украинца, из-за плохого планирования и координации боевых действий ВСУ несут огромные потери.
Читайте также:
Российские военные взяли в плен под Угледаром офицеров ВСУ
Боец ВСУ сел в БМП и понял, что попал к российским военным
Пленный боец ВСУ рассказал о бегстве иностранных наемников с передовой
Александр Бойцов