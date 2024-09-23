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Пленный солдат ВСУ рассказал об отсутствии командиров на передовой

23 сентября 2024, 11:04
Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Украинские офицеры отправляли неопытных новобранцев на передовую в качестве пушечного мяса. Боевые задачи они ставили подчинённым по радиосвязи.
Об этом в разговоре с «Известиями» рассказал пленный военнослужащий ВСУ Ярослав Запорожец. По его словам, во время проведения массовой мобилизации людей принудительно и без разбора доставляли в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов - прим. ред.). Среди них были и очень пожилые люди, и явно больные и даже инвалиды. При этом медицинская комиссия проводилась чисто формально, добавил солдат.

«Я вообще астматик… Я даже срочную не служил, а тут людей просто нет. Гребут всех подряд», — указал пленный.



Запорожец рассказал, что вообще не видел командиров на передовой. Указания бойцам они давали дистанционно, по радиосвязи. По прибытии на позиции его подразделению выдали карту, рацию и две батарейки, даже не объяснив, как этой картой пользоваться. В первый же день солдаты его части заблудились и попали в плен. По словам украинца, из-за плохого планирования и координации боевых действий ВСУ несут огромные потери.

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Стало известно, как военные ВС РФ используют сбитые дроны ВСУ под Курском
Боец ВС РФ с позывным Тула рассказал, что сбитые дроны ВСУ используются повторно
23 сентября 2024, 11:03

Фото: istockphoto/NiseriN

Один из операторов с позывным Тула рассказал, что сбитые дроны Вооруженных сил Украины под Курском используются Армией России повторно. Об этом информирует ТАСС.
«Над нами работал вражеский БПЛА Mavic. У него видимо села батарейка, и он опустился на землю, мы его забрали», — поделился военный.

Солдат отметил, что на дроне было нанесено клеймо фонда экс-президента Украины Петра Порошенко, который поддерживает украинскую армию. По его словам, БПЛА попал к ним целым. Боец добавил, что фонд господина Порошенко теперь помог и российским военным.

Он рассказал, что дроны либо перепрошивают и используют против ВСУ, либо разбирают на запчасти для починки российских. Тула отметил, что чаще всего они попадают к военным сбитыми или упавшими с большой высоты.

Помимо этого, боец с позывным Янтарный рассказал, что во время штурма одного из населенных пунктов морская пехота захватила купольное устройство радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которое довольно успешно нейтрализует дроны противника.

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#военные
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#солдат
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Срыв контрнаступления в Курской области, атака ВСУ на Ростов и Воронеж: последние новости СВО
23 сентября 2024, 10:44

Фото: istockphoto/Evgeny555

Российская армия выбивает ВСУ из курского приграничья, нанося удары по тылам. Противник, в свою очередь, продолжает наносить удары по территории РФ с использованием беспилотников. О последних событиях в зоне проведения СВО расскажет редакция «Радио 1».

ВСУ атаковали Воронеж и Ростов


В ночь на 23 сентября ВСУ нанесли удары по нескольким регионам России с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов. О возможной угрозе от БПЛА прежде сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Также об атаке ВСУ дронами местных жителей предупредил глава Ростовской области Василий Голубев. По его словам, около полуночи система противовоздушной обороны перехватила три вражеских беспилотника в воздухе над регионом. Обломки дронов стали причиной пожара в районе Каменска-Шахтинского, на место происшествия выехали экстренные службы. Пострадавших и разрушений в результате атаки зарегистрировано не было.

Также была объявлена угроза налёта БПЛА в Курской и Белгородской областях. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях остекления в трех домах, обошлось без пострадавших. Российские военные отразили семь атак в Курской области, где противник пытался атаковать населённые пункты.

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Курское направление


На Курском направлении продолжаются активные боевые действия, хотя темпы наступления значительно снизились. Российские войска ведут операции по возвращению территорий, контролируемых украинскими силами. В ответ на это, российские военные наносят удары по позициям противника в Сумской области и на оккупированных территориях Курской области, с целью ослабления его боеспособности.

В районе Степного беспилотники России успешно атаковали ангары с украинской техникой и места временного размещения войск. Российская авиация продолжает активные операции в Кореневском районе, нанося удары по позициям ВСУ в Ольговке и лесных массивах рядом с Кременым. Также была сорвана попытка контратаки украинских войск на западной окраине Любимовки.

На юге, в Суджанском районе, российские силы осуществляют зачистку территорий к югу от Камышевки. Десантники 83-й бригады захватили два опорных пункта ВСУ. В Новоивановке российские войска уничтожили американскую гаубицу М777, выдвинутую на огневую позицию украинскими войсками.
Несмотря на усилия украинских военных улучшить свои позиции на некоторых участках, они понесли значительные потери, включая более половины техники, используемой в этой операции.

С начала конфликта на Курском направлении украинские силы потеряли свыше 16 тысяч солдат. Также противник утратил 126 танков, 57 боевых машин пехоты и 95 бронетранспортеров.

Фото: Минобороны РФ

Торецкое направление


По информации военного корреспондента Евгения Лисицына, силы ВСУ отступают на северо-запад в районе Торецка. Также сообщается о высадке десанта ВС РФ в селении Леонидовка, с вероятным дальнейшим движением в Петровку и Щербиновку, что может привести к окружению Торецка.

Авдеевское направление


Минобороны РФ подтвердило успешное выполнение операции по уничтожению самоходной гаубицы 2С3 «Акация», входящей в состав группировки «Центр». В ходе этой операции был ликвидирован тщательно замаскированный опорный пункт украинских сил. Удар также привёл к уничтожению оборудования и личного состава противника, а также к ликвидации склада боеприпасов с последующей детонацией.

Каховское направление


На Каховском направлении морские пехотинцы Северного флота, действуя в рамках силы «Днепр», эффективно применили барражирующий боеприпас «Ланцет» для уничтожения замаскированной артиллерийской установки ВСУ. Цель была обнаружена с помощью оператора беспилотника на правом берегу Днепра.

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Захарова: ВСУ вывезли часть жителей Курской области за пределы России
23 сентября 2024, 10:00

Фото: пресс-служба МИД РФ

Часть жителей Курской области была вывезена украинскими военными за пределы России. В настоящее время их судьба остаётся неизвестной.
Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По её словам, в приграничных районах боевики из ВСУ оборудовали несколько специальных мест, подобий концентрационных лагерей, куда они под угрозой оружия сгоняют местных жителей, не успевших эвакуироваться. Часть мирных жителей российского региона была вывезена за пределы РФ. Дипломат подчеркнула, что такое отношение к людям только подтверждает неонацистскую сущность киевского режима.

Ранее спикер российского МИД уже отмечала, что украинские солдаты ведут себя в Курской области подобно немецко-фашистским оккупантам. Они насильно вывозят людей, которые не успели спрятаться или эвакуироваться.

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#мария захарова
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#рф
#курская область
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Российские военные взяли в плен под Угледаром офицеров ВСУ
ТАСС: Российские бойцы взяли в плен 20 военных ВСУ под Угледаром
23 сентября 2024, 09:41

Фото: istockphoto/Valeriia Sivakova

Под Угледаром в плен российским военным сдались двадцать солдат Вооруженных сил Украины, в том числе двое офицеров. Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что основная часть сдавшихся — это солдаты 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины, которые стараются удерживать оборону на угледарском направлении.

Сообщается, что среди сдавшихся есть раненые, которым оказывается необходимая медицинская помощь. Пленные рассказали, что мобилизовали их несколько недель назад. На линии боевого соприкосновения они находятся от одного дня до двух недель. По их словам, они запрашивали помощь командования, но ее не последовало.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Ранее российские военные штурмовых подразделений Вооруженных сил РФ рассказали о боях, которые ведутся близ населенного пункта Часов Яр. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
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#сво
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Появилась информация о боях близ Часова Яра
Российские штурмовики рассказали о боях близ Часова Яра
23 сентября 2024, 09:40

Фото: iStock/IherPhoto

Российские военные штурмовых подразделений Вооруженных сил РФ рассказали о боях, которые ведутся близ населенного пункта Часов Яр. Их слова приводят «Известия».
По словам военных, окрестности Часова Яра в последнее время все чаще оказываются под огнем зажигательных смесей боевиков Вооруженных сил Украины, которые они сбрасывают с БПЛА.

Как добавляет издание со слов солдат, основным является маскировка. Отмечается, что если военный хорошо замаскирован, противнику будет сложно обнаружить его и отработать по нему артиллерией.

Российские бойцы пояснили, что вытеснение боевиков позволит ВС РФ взять под контроль не только сам Часов Яр, но и прилегающие к нему населенные пункты.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#вс рф
#солдат
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Алаудинов: У ВСУ отсутствуют ресурсы для прорыва к Курской АЭС
23 сентября 2024, 09:13

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Вооружённые силы Украины (ВСУ) не имеют достаточных ресурсов для того, чтобы осуществить прорыв к Курской атомной электростанции. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
В разговоре с РИА Новости он сообщил, что украинские войска уже потеряли более половины всей военной техники, задействованной для нападения на Курскую область. По его словам, противник не оставил попыток прорваться к АЭС, однако уже и сам противник понимает, что просто не располагает необходимыми ресурсами для осуществления такого прорыва.

Алаудинов подчеркнул, что за тот период, пока части ВСУ были задержаны и остановлены, были несколько эшелонов и линий обороны, хорошо оборудованных и укреплённых. Прорвать их у украинских подразделений нет возможности, поэтому они сейчас пытаются решать тактические задачи, закрепляться на рубежах, чтобы не быть выбитыми с них окончательно, заключил командир «Ахмата».

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#новости
#всу
#курская курская область
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Волонтер из Суджи вывезла из приграничья больше тысячи беженцев
23 сентября 2024, 09:09

Фото: iStock/N-sky

Учительница музыки из Суджи, Яна Чайкина, эвакуировала свыше тысячи беженцев из-под Курска. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что Яна никогда не была связана с военными структурами, однако с начала специальной военной операции приняла решение собирать гуманитарную помощь для гражданских и военных.

По ее словам, в начале августа она забрала старшего сына, который гостил у её родителей в Курск. Затем Яна планировала забрать маму, но в город её не пропустили. Позже девушка узнала, что часть дороги уже находилась под полным контролем дронов-камикадзе противника.

Однако она смогла попасть в город чуть позже. С тех пор девушка вместе с другими добровольцами вывозит беженцев из самых опасных районов приграничья. По ее словам, администрация предоставила им бронированный автомобиль, который пригодился.

Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

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#вс рф
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Украинский военнослужащий Гнездилов сравнил службу в ВСУ с крепостным правом
23 сентября 2024, 08:20

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Украинский военный Сергей Гнездилов сравнил службу в Вооруженных силах Украины с крепостным правом. Об этом он написал в Facebook*, информирует «Лента.ру».
Гнездилов сообщил, что с сегодняшнего дня он идет в СЗЧ до установления четких сроков службы или до своего 25-летия, отметив, что за его спиной пять лет безупречной солдатской службы.

Помимо этого, солдат потребовал демобилизации тех, кто уже давно служит в Вооруженных силах Украины. По его словам, столкнувшись с неопределенностью сроков службы и правом на демобилизацию, доброволец начинает осознавать, что крепостное право все еще существует.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Мужчины прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы.

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над двумя регионами РФ 8 БПЛА ВСУ
23 сентября 2024, 07:51

Фото: istockphoto/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 8 БПЛА над двумя регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Четыре вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Белгородской области, четыре – над Курской областью. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее сообщалось, что российские военные нейтрализовали элитного ирландского бойца, воевавшего в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#всу
#минобороны
#удар
#рф
#пво
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