RT опубликовал кадры сдачи в плен боевиков ВСУ в Курской области

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Военкор RT Влад Андрица показал кадры сдачи в плен двух боевиков ВСУ в Курской области.
Кроме того, командир батальона спецназа «Ахмат» с позывным «Каштан» рассказал RT о том, что в Курской области в рядах ВСУ действует большое число иностранных наемников на стороне противника.
Сейчас украинские боевики всё чаще попадают в плен в курском приграничье. В первые дни они свободно разъезжали на технике, пока бойцы ВС РФ не начали ее жечь. Теперь же многие военные ВСУ передвигаются пешком.
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«На чистом немецком разговаривали, на польском разговаривали. Шли по пустым землям и, по всей видимости, не ожидали того, что произойдёт. Ну, пришлось наступить на хвост», — рассказал Каштан.
Сейчас украинские боевики всё чаще попадают в плен в курском приграничье. В первые дни они свободно разъезжали на технике, пока бойцы ВС РФ не начали ее жечь. Теперь же многие военные ВСУ передвигаются пешком.
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Элина Позднякова