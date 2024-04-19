Ганчев: ВСУ собираются использовать жителей Харькова в качестве «живого щита»

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Военнослужащие Вооружённых сил Украины насильно удерживают часть жителей Харькова, не давая им перебраться в безопасное место. Они планируют использовать мирное население в качестве «живого щита».
Об этом в эфире «Первого канала» сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, жители города пытаются покинуть его тайно, маленькими группами, избегая проезжих дорог. Кроме того, добавил руководитель ВГА, харьковчане стараются укрываться в своих домах и квартирах и никуда не выходить, опасаясь тотальной мобилизации.
Население города само хочет покинуть опасную территорию, продолжил Ганчев. Объявленная киевскими властями частичная эвакуация является лишь предлогом для того, чтобы набрать побольше мужчин и отправить их воевать. Жители Харькова не хотят идти на убой, поэтому прилагают все силы для того, чтобы избежать мобилизации, в том числе покидая свои дома, заключил глава ВГА Харьковской области.
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