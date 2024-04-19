Ганчев: ВСУ собираются использовать жителей Харькова в качестве «живого щита»

Солдат ВСУ Виталий Федорчук рассказал, что ему удалось сдаться в плен, помахав российскому дрону. Видеозапись с заявлением военнопленного опубликовало Минобороны РФ. «У меня шансов не оставалось, я просто банально помахал руками в дрон, что бы хотя бы попасть в плен и выжить. Меня сопроводил дрон до русских позиций и там меня приняли», — рассказал военнопленный. Он также добавил, что в плену к нему относятся хорошо.