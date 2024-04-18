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Вооружённые силы Украины умышленно и целенаправленно уничтожают инфраструктуру на оставляемых ими территориях Харьковской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.
В разговоре с РИА Новости он отметил, что такие действия предпринимаются украинцами преднамеренно, чтобы помешать оказывать помощь людям и дезорганизовать работу властей. Он также рассказал об обстрелах противником села Лиман Второй в Харьковской области, в результате которых повреждения получили жилые дома.
Применяя тактику «выжженной земли», ВСУ показывают, что им нет никакого дела до простых людей. Они разрушают гражданскую инфраструктуру, затрудняя помощь администрации мирным людям, продолжил Ганчев. Украинские артиллеристы обстреливают посёлки, где нет военных объектов, лишь для того, чтобы помешать деятельности российских властей, заключил глава ВГА Харьковской области.
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