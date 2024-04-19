Мэр Харькова Терехов рассказал о начавшейся в городе настоящей панике

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В Харькове среди жителей города началась настоящая паника. Об этом рассказал глава городской администрации Игорь Терехов.
В эфире всеукраинского телемарафона он пояснил, что причиной панических настроений являются распространяющиеся слухи о предстоящей эвакуации. Чиновник подчеркнул, что они не соответствуют действительности, назвал их дезинформацией и обратился к жителям с призывом не покидать город.
Мэр также обратился к представителям средств массовой информации с тем, чтобы они развенчивали «эти фейки». По словам Терехова, никаких предпосылок для эвакуации нет, и горожанам не следует думать о ней. Отмечается, что харьковчане в массовом порядке самостоятельно уезжают из города уже на протяжении нескольких недель. Глава городской администрации признал, что настроения в Харькове близки к панике, а потому властям приходится прибегать к «антикризисным мерам».
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