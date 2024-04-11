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Два подземные газохранилища попали под обстрел на Украине, сообщает «Нафтогаз».
Как заявляет компания в своём Telegram-канале, подземные хранилища газа (ПХГ) были атакованы 11 апреля. При этом сами объекты продолжают работать. На данный момент специалисты работают над устранением последствий ударов по газохранилищам.
Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике бойцы Росгвардии обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Схрон устроили боевики ВСУ при отступлении.
Взрывоопасные предметы уничтожили на месте с помощью накладного заряда. Оружие поступит в арсеналы ВС РФ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике бойцы Росгвардии обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Схрон устроили боевики ВСУ при отступлении.
Взрывоопасные предметы уничтожили на месте с помощью накладного заряда. Оружие поступит в арсеналы ВС РФ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Алёна Самарева