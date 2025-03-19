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ВСУ привозят мобилизованных украинцев на фронт в наручниках. Об этом ТАСС сообщил глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«Их привозят практически до самого "передка" в наручниках. Только потом выдают им оружие, когда деться некуда», — пояснил он.
По словам Ганчева, в рядах украинской армии распространена практика дезертирства за деньги. Размер взятки за разрешение покинуть зону боевых действий может составлять около 5 тыс долларов, заключил он.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова