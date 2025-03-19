Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 57 БПЛА ВСУ

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Ночью дежурные средства противовоздушной обороны России успешно уничтожили и перехватили 57 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Об этом сообщили в МО РФ.
Согласно официальным данным, наибольшее количество БПЛА было зафиксировано над Курской областью, где было уничтожено 35 беспилотников. В Орловской области были перехвачены 13 аппаратов, а над акваторией Азовского моря — семь. Кроме того, один БПЛА был сбит над Тульской областью и еще один — над Брянской областью.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Чумарный, проходивший службу в 225-м штурмовом батальоне, решил сбежать из армии и сдался российским войскам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Чумарный, проходивший службу в 225-м штурмовом батальоне, решил сбежать из армии и сдался российским войскам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова