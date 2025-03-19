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Василий Рост, взятый в плен в Курской области, поделился шокирующими подробностями о формировании рот из заключенных, которые были отправлены на фронт. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, киевское командование использовало осужденных для формирования военных подразделений, которыми также командовали уголовники.
Военный отметил, что мнение заключенных не спрашивали, а решение принимала администрация. После краткого обучения на полигоне в Харьковской области и в лесах Сумской области рота была направлена в Курскую область. Рост отметил, что его задача заключалась в окопании и минировании местности.
Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди.
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«В тюрьме был, из тюрьмы забрали. Нас собрали всем лагерем в актовом зале. Здоровые в одну сторону, больные — в другую. Дали бумажечку, расписывайся, и пошел дальше», — рассказал он о процессе набора.
Военный отметил, что мнение заключенных не спрашивали, а решение принимала администрация. После краткого обучения на полигоне в Харьковской области и в лесах Сумской области рота была направлена в Курскую область. Рост отметил, что его задача заключалась в окопании и минировании местности.
«Я даже не знал, что я иду на Курск. Узнал об этом только когда попал в плен», — добавил он.
Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди.
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Дарья Осипова