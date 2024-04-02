Гаврилов рассказал, какой миф Россия развенчала на Украине

Фото: iStock/ Michele Ursi
Россия извлекла полезные уроки и развенчала множество мифов в ходе спецоперации на Украине, заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, слова которого передает РИА Новости.
«Уроки извлечены действительно полезные. В ходе СВО Россия развенчала множество мифов о превосходстве западных военных стандартов. Всему миру стало очевидно, что использование ВСУ западного вооружения и якобы передовых натовских методов планирования операций не может обеспечить превосходство на поле боя», — сказал он.
По словам дипломата, на сегодняшний день для российского оружия нет «ничего уникального и неуязвимого». А многая российская и советская техника превосходит по боевым характеристикам западное вооружение. Российский оборонно-промышленный комплекс сначала адаптировался к работе в условиях беспрецедентного санкционного давления, и после кратно увеличил мощности на отдельных направлениях, отметил Гаврилов.
Читайте также:
Стало известно о секрете британских танков на Украине
Пентагон заявил, что у ВСУ наблюдается нехватка артиллерии и средств ПВО
«Начать с отвода войск»: Зеленскому представили план прекращения огня на Украине
Бернст Ю.