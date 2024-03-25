«Смертельные качели»: на Украине раскрыли победоносную тактику ВС РФ

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Армия России давит на бойцов ВСУ по всей линии соприкосновения. Такое заявление сделал экс-полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.
«Держать постоянно в напряжении — все равно ломается, вот они и продвигаются. Бердычи, Орловка, Тоненькое, Ивановское уже зашли. Раньше были на околицах, а сейчас уже в селах, заняли 90 процентов сел. Я думал до Бердычей вообще не дойдут, а они уже зашли. Поэтому все очень серьезно», — пожаловался он.
Он пояснил, что армия России использует против ВСУ тактику «смертельных качелей». То есть ВС РФ давят украинцев по всей линии боевого соприкосновения и ищут слабые места.
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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Элина Позднякова