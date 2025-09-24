«Газпром нефтехим Салават» атаковали беспилотники
Предприятие «Газпром нефтехим Салават» подверглось очередной террористической атаке беспилотников. Об этом в своем блоге сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
Местные жители сообщили, что над городом поднялся густой столб дыма. По словам Хабирова, на месте работают сотрудники экстренных служб, принимаются меры по тушению пожара.
Информации о погибших или пострадавших в результате удара БПЛА ВСУ пока не поступало.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
