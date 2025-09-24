24 сентября 2025, 08:14

Фото: iStock/Irina Piskova

Командование Вооруженных сил Украины сталкивается с серьезными трудностями в обеспечении своих подразделений на сумском направлении. В результате уничтожения продовольственных складов многие солдаты испытывают нехватку еды. Об этом пишет РИА Новости.





Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.





«На сумском направлении в результате уничтожения продовольственных складов большинство подразделений ВСУ испытывает проблемы с едой. Уже в течение недели украинское командование не может обеспечить питанием военнослужащих на позициях», — сказал собеседник агентства.